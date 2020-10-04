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В лісі на Жовківщині розшукали неповнолітню львів’янку

Наталя Дуляба

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У неділю, 4 жовтня, у лісі на Жовківщині заблукала 16-річна львів’янка. Самотужки знайти дівчину батьки не змогли, тому до пошуків залучили правоохоронців, мисливців та небайдужих місцевих жителів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Про зникнення 16-річної мешканки Львова правоохоронці довідалися від її матері. Жінка розповіла, що 4 жовтня зранку вони з чоловіком та двома дітьми пішли по гриби у ліс біля села Зарудці Жовківського району.

Близько 12:00 год. батьки виявили, що дівчина зникла. Спочатку намагалися знайти дитину власними силами, але коли зрозуміли, що не вдається, звернулися в поліцію.

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До пошуків залучили правоохоронців, рятувальників, мисливців, єгерів та небайдужих місцевих мешканців. Вони почали обстежувати прилеглу до села територію та прочісувати навколишні ліси, які мають дуже велику площу, через що тут часто губляться люди.

Через годину від початку пошуків дільничні офіцери поліції територіального підрозділу поліції спільно з небайдужими громадянами розшукали зниклу дівчину в лісу, живу та неушкоджену.

«Йдучи до лісу з дитиною, ні на мить не втрачайте її з поля зору, а також будьте уважні, щоб не заблукати самим», – наголошують у поліції.

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