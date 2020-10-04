Частину вулиці Пилипа Орлика відкрили для проїзду

У Львові завершили перший етап реконструкції вул. Пилипа Орлика. Відтак відрізок від вул. Миколайчука до вул. Віри, Надії, Любові вже відкрили для проїзду транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, ділянка від вул. Миколайчука до вул. Віри, Надії, Любові вже є проїзною. Щоправда, наразі тут ще не нанесли дорожню розмітку.

«Вул. Пилипа Орлика на відрізку від вул. Миколайчука до вул. Віри, Надії, Любові вже відкрито для проїзду транспорту. Завершено повністю всю дорожню частину і праву частину хідника. На лівій частині хідника роботи ще триватимуть. За сприятливих погодних умов їх підрядник має завершити до 20 жовтня», – розповіла очільниця ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

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Нагадаємо, ремонт вул. Пилипа Орлика стартував 23 липня. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони бюджету Львова обійдуться у 74,9 млн грн.

В межах реконструкції на вул. Пилипа Орлика розширять проїзну частину, влаштують нове покриття з однією смугою для руху в кожному напрямку, велосмуги та велопереїзди, а також тротуари й зупинку громадського транспорту. Після ремонту вздовж вулиці з’являться паркомісця, біля лікарні облаштують підпірну стінку.

Крім цього, «Онур» проведе реконструкцію водопровідних та каналізаційних мереж, вуличного освітлення та мереж електропостачання.

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