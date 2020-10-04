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25 рятувальників гасили пожежу на Стрийській

Наталя Дуляба

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В суботу ввечері, 3 жовтня, у Львові на вул. Стрийській, 202 спалахнула виробнича будівля. Полум’я більше години гасили 25 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа на вул. Стрийській сталась орієнтовно о 19:30 год. Встановлено, що займання виникло на першому поверсі 4-поверхової виробничої будівлі площею 140 кв м.

На місці події працювали 25 рятувальників за допомогою 6 одиниць техніки. На те, аби ліквідувати пожежу, їм пішло більше години.

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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Втім вогонь знищив дерев’яні конструкції даху прибудови та металочерепицю, частину виробничого обладнання, вікна та двері.

Наразі причини виникнення загорання та всі обставини події встановлюються.

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Фото: ДСНС

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