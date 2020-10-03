Від коронавірусу помер відомий львівський архітектор

Після тривалої боротьби з коронавірусом помер відомий львівський архітектор Володимир Следзь. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Володимира Следзя не стало у суботу, 3 жовтня. Він тривалий час боровся з COVID-19. Чоловіку було 56 років.

Громада Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Следзя.

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Зазначимо, що Володимир Следзь мав великий вплив на формування нової архітектурної школи Львова доби Незалежності. Він був одним із засновників студії «Арніка», з якою реалізував чимало особливих житлових та громадських будівель, сакральних споруд. Одним із відомих проєктів Следзя є «Арена Львів».

Довідково: Володимир Следзь народився 6 серпня 1964 року у Львові. Фах архітектора здобув у Львівській політехніці.

Член Національної спілки архітекторів України, т.в.о. голови Львівського відділення Архітектурної палати України, член правління Львівської обласної організації НСАУ.

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