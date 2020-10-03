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У наркозакладника зі Львова виявили 2 кг марихуани

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили 22-річного львів’янина, який «працював» оптовим закладником. Хлопець робив закладки наркотиків для інших, дрібніших розповсюджувачів, які потім збували їх на території Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Встановлено, що 22-річний мешканець Львова збував наркотичні речовини за допомогою одного з Telegram-каналів. Хлопець робив закладки наркотиків для дрібніших розповсюджувачів, а ті своєю чергою продавали їх клієнтам.

У п’ятницю, 2 жовтня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у гаражі, розташованому в одному з кооперативів Львова. Саме там систематично бував зловмисник.

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Під час обшуків виявлено та вилучено близько 2 кг наркотичної речовини «канабіс», ваги, фасувальні пакети та іменні фасувальні коробки з назвою Telegram -каналу. Усе вилучене скерували на експертизу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ.

За скоєне молодику загрожує покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри, триває слідство.

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Фото: поліція

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