Домашній тиран із Пустомитів хотів відкупитись хабарем

П’яний мешканець Пустомитів, затриманий за домашнє насильство, хотів відкупитися від правоохоронців хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У п’ятницю, 2 жовтня, екіпаж патрульних у Пустомитах виїхав на виклик, пов’язаний із вчиненням домашнього насильства.

Приїхавши на місце, правоохоронці виявили 29-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти відповідне медичне освідчення.

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«Дорогою до медзакладу, перебуваючи у службовому автомобілі, чоловік запропонував поліцейським 200 доларів неправомірної вигоди. Незважаючи на попередження правоохоронців про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік продовжував спроби дати хабар», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч1. ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Окрім того, правоохоронці склали на чоловіка адмінпротокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб.

Наразі триває слідство.

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Фото: поліція