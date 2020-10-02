В Україні за день висадять мільйон дерев. Мешканців Львівщини запрошують долучатися

В Україні за один день збираються висадити 1 млн дерев. До такої акції з осіннього висаджування дерев 17 жовтня запрошують долучитися і мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського ОУЛМГ.

Загалом у області в рамках цієї акції збираються висадити понад 820 тисяч дерев. Отож громадськість Львівщини, учнівську та студентську молодь, представників інститутів громадського суспільства, органів влади, засобів масової інформації, державних установ та організацій, бізнесових структур закликають долучатися до такої ініціативи.

Кожен охочий зможе безпосередньо в лісі, прослухавши короткий інструктаж від професійних лісівників, висадити одно-дворічні саджанці за допомогою спеціального обладнання.

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За детальнішою інформацією звертайтеся за номером: 0679309375 (головний спеціаліст відділу лісового господарства Львівського ОУЛМГ Михайло Кисіль).

Із переліком локацій, де висаджуватимуть дерева в лісах Львівського ОУЛМГ, можна ознайомитися тут.

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