ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові розпочався перший спортивний форум

Ольга Денисяка

|

Впродовж 2−3 жовтня у Львові відбуватиметься перший спортивний форум в місті Sport Revolution, в рамках якого відбуватимуться виступи, дискусії, дебати, надихаючі зустрічі зі топовими спортсменами, презентації та інше на тему спортивного менеджменту та маркетингу за участі провідних експертів галузі.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Метою заходу є спортивний професійний нетворкінг, підвищення професійної кваліфікації спортивної ком’юніті міста Львова та популяризація спорту серед широкого населення через створення позитивного іміджу спорту загалом.\

Реклама партнерів

Основний блок заходів відбувається сьогодні у конференц-холі Bank Hotel (вул. Листопадового чину, 8). У суботу, З жовтня, у ТРЦ Victoria Gardens відбудуться 4 майстер-класи та 4 автограф-сесії з спортсменами.

Головні теми:

  • менеджмент у спорті
  • маркетинг у спорті
  • інвестиції у спорті
  • інновації у спорті
  • мотивація від спортсменів

Спікери та хедлайнери:

  • Матвій Бідний – заступник Міністра молоді та спорту України
  • Юрій Шаповалов – засновник спортивної маркетингової агенції «Подіум»
  • Володимир Шумілін – ексзаступник Міністра культури молоді та спорту України, Президент асоціації спортивного девелопменту, власник компанії «Спортпроєкт»
  • Василь Вірастюк – найсильніша людина планети, рекордсмен світу та України
  • Станіслав Клешньов – керівник проєкту «The wall»
  • Денис Давидів – перший віцепрезидент української асоціації українського футболу
  • Станіслав Горуна – чемпіон Всесвітніх та Європейських ігор з карате
  • Олена Овчіннікова – чотирнадцяти разова чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств
  • Ганна Сорокіна – бронзовий призер Олімпійських ігор зі стрибків в воду, член технічного комітету Міжнародної федерації з водних видів спорту
  • Ганна Різатдінова – бронзовий призер Олімпійських ігор з художньої гімнастики та інші

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

2 жовтня (Bank Hotel (вул. Листопадового чину, 8)

  • 10:00 – Відкриття
  • 10:30 – блок «Спортивний менеджмент»
  • 12:45 – блок «Спортивний маркетинг»
  • 13:30 – обід
  • 15:00 – блок «Інвестиції у спорті»
  • 17:15 – блок «Інновації у спорті»
  • 18:50 – Мотивація від спортсменів

3 жовтня (ТРЦ Viktoria Gardens)

  • 10:00 – майстер-клас від Василя Вірастюка та презентація фітнес додатку
  • 11:00 – майстер-клас від Станіслава Горуни
  • 12:00 – майстер-клас від Олени Овчиннікової
  • 13:00 – майстер-клас від Ганни Різатдінової
  • 14:00 – ЕКОлімпік
  • 19:30 – закриття форуму (Bank Hotel (вул. Листопадового чину, 8)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...