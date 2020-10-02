У Львові розпочався перший спортивний форум

Впродовж 2−3 жовтня у Львові відбуватиметься перший спортивний форум в місті Sport Revolution, в рамках якого відбуватимуться виступи, дискусії, дебати, надихаючі зустрічі зі топовими спортсменами, презентації та інше на тему спортивного менеджменту та маркетингу за участі провідних експертів галузі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Метою заходу є спортивний професійний нетворкінг, підвищення професійної кваліфікації спортивної ком’юніті міста Львова та популяризація спорту серед широкого населення через створення позитивного іміджу спорту загалом.\
Основний блок заходів відбувається сьогодні у конференц-холі Bank Hotel (вул. Листопадового чину, 8). У суботу, З жовтня, у ТРЦ Victoria Gardens відбудуться 4 майстер-класи та 4 автограф-сесії з спортсменами.
Головні теми:
- менеджмент у спорті
- маркетинг у спорті
- інвестиції у спорті
- інновації у спорті
- мотивація від спортсменів
Спікери та хедлайнери:
- Матвій Бідний – заступник Міністра молоді та спорту України
- Юрій Шаповалов – засновник спортивної маркетингової агенції «Подіум»
- Володимир Шумілін – ексзаступник Міністра культури молоді та спорту України, Президент асоціації спортивного девелопменту, власник компанії «Спортпроєкт»
- Василь Вірастюк – найсильніша людина планети, рекордсмен світу та України
- Станіслав Клешньов – керівник проєкту «The wall»
- Денис Давидів – перший віцепрезидент української асоціації українського футболу
- Станіслав Горуна – чемпіон Всесвітніх та Європейських ігор з карате
- Олена Овчіннікова – чотирнадцяти разова чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств
- Ганна Сорокіна – бронзовий призер Олімпійських ігор зі стрибків в воду, член технічного комітету Міжнародної федерації з водних видів спорту
- Ганна Різатдінова – бронзовий призер Олімпійських ігор з художньої гімнастики та інші
ПРОГРАМА ЗАХОДУ:
2 жовтня (Bank Hotel (вул. Листопадового чину, 8)
- 10:00 – Відкриття
- 10:30 – блок «Спортивний менеджмент»
- 12:45 – блок «Спортивний маркетинг»
- 13:30 – обід
- 15:00 – блок «Інвестиції у спорті»
- 17:15 – блок «Інновації у спорті»
- 18:50 – Мотивація від спортсменів
3 жовтня (ТРЦ Viktoria Gardens)
- 10:00 – майстер-клас від Василя Вірастюка та презентація фітнес додатку
- 11:00 – майстер-клас від Станіслава Горуни
- 12:00 – майстер-клас від Олени Овчиннікової
- 13:00 – майстер-клас від Ганни Різатдінової
- 14:00 – ЕКОлімпік
- 19:30 – закриття форуму (Bank Hotel (вул. Листопадового чину, 8)
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Фото: ЛМР
Ольга Денисяка