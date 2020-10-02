У Львові розпочався перший спортивний форум

Впродовж 2−3 жовтня у Львові відбуватиметься перший спортивний форум в місті Sport Revolution, в рамках якого відбуватимуться виступи, дискусії, дебати, надихаючі зустрічі зі топовими спортсменами, презентації та інше на тему спортивного менеджменту та маркетингу за участі провідних експертів галузі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Метою заходу є спортивний професійний нетворкінг, підвищення професійної кваліфікації спортивної ком’юніті міста Львова та популяризація спорту серед широкого населення через створення позитивного іміджу спорту загалом.\

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Основний блок заходів відбувається сьогодні у конференц-холі Bank Hotel (вул. Листопадового чину, 8). У суботу, З жовтня, у ТРЦ Victoria Gardens відбудуться 4 майстер-класи та 4 автограф-сесії з спортсменами.

Головні теми:

менеджмент у спорті

маркетинг у спорті

інвестиції у спорті

інновації у спорті

мотивація від спортсменів

Спікери та хедлайнери:

Матвій Бідний – заступник Міністра молоді та спорту України

Юрій Шаповалов – засновник спортивної маркетингової агенції «Подіум»

Володимир Шумілін – ексзаступник Міністра культури молоді та спорту України, Президент асоціації спортивного девелопменту, власник компанії «Спортпроєкт»

Василь Вірастюк – найсильніша людина планети, рекордсмен світу та України

Станіслав Клешньов – керівник проєкту «The wall»

Денис Давидів – перший віцепрезидент української асоціації українського футболу

Станіслав Горуна – чемпіон Всесвітніх та Європейських ігор з карате

Олена Овчіннікова – чотирнадцяти разова чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств

Ганна Сорокіна – бронзовий призер Олімпійських ігор зі стрибків в воду, член технічного комітету Міжнародної федерації з водних видів спорту

Ганна Різатдінова – бронзовий призер Олімпійських ігор з художньої гімнастики та інші

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

2 жовтня (Bank Hotel (вул. Листопадового чину, 8)

10:00 – Відкриття

10:30 – блок «Спортивний менеджмент»

12:45 – блок «Спортивний маркетинг»

13:30 – обід

15:00 – блок «Інвестиції у спорті»

17:15 – блок «Інновації у спорті»

18:50 – Мотивація від спортсменів

3 жовтня (ТРЦ Viktoria Gardens)

10:00 – майстер-клас від Василя Вірастюка та презентація фітнес додатку

11:00 – майстер-клас від Станіслава Горуни

12:00 – майстер-клас від Олени Овчиннікової

13:00 – майстер-клас від Ганни Різатдінової

14:00 – ЕКОлімпік

19:30 – закриття форуму (Bank Hotel (вул. Листопадового чину, 8)

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Фото: ЛМР