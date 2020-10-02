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Прикордонники знайшли у мешканця Львівщини шпигунські пристрої

Ольга Денисяка

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2 жовтня на українсько-польському кордоні прикордонники Львівського загону знайшли в автівці обладнання для негласного отримання інформації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Через пункт пропуску «Грушів» з Республіки Польща повертався 37-річний житель Львівщини. Під час огляду його мікроавтобуса прикордонники спільно з представниками митниці та СБУ виявили в салоні «Рено» технічні засоби негласного отримання інформації.

Так, між особистими речами чоловік віз ручку, наручний годинник та брелок автосигналізації з вмонтованими аудіо та відеореєстраторами.

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Технічні пристрої, що мають ознаки спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації вилучили представники СБУ.

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