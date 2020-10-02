Двом мешканцям Стрийщини «світить» до 5 років тюрми за побиття поліцейських

Двоє жителів с.Яблунівка Стрийського району підуть під суд за побиття поліцейських. Чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що двоє жителів 41 та 44 років в нетверезому стані у с.Добрани Стрийського району почали нецензурно висловлюватися на адресу поліцейських, які охороняли громадський порядок, а згодом завдали їм легкі тілесні ушкодження – травми обличчя та грудей.

Після приїзду ще одного екіпажу поліцейських, протиправні дії чоловіків були припинені.

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Тепер за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.28, ч.2 ст.345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинені групою осіб), фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі.

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох жителів с.Яблунівка.

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