Біля Стрийського ринку збудують офісний центр

МПП «Міліна» дозволили звести біля Стрийського ринку 5-поверховий офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 2 жовтня, затвердив виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, МПП «Міліна» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво офісного центру на вул. Стрийській, 6, 6-З, 6-Ж.

Будівництво вестимуть у межах історичного ареалу Львова на двох земельних ділянках загальною площею 0,0199 га, які підприємство викупило із комунальної власності. Підставою для цього стало придбання МПП «Міліна» гаража. Маючи у власності об’єкт нерухомості, фірма й придбала землю у мерії.

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Раніше цільовим призначенням згаданих ділянок було будівництво індивідуальних гаражів, тепер – будівництво і обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Категорія – землі житлової і громадської забудови.

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Водночас архітектурно-містобудівна рада на своєму засіданні 17 липня визначила, що ділянки на вул. Стрийській, 6, 6-З, 6-Ж підпадають під територію багатоповерхової житлової забудови (5-15 поверхів). Хоча в межах історичного ареалу Львова діють обмеження щодо висоти будівель.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати землю на 82%, а також встановив, що висота майбутнього офісного центру не повинна перевищувати 22 м.

Зазначимо, що офісний центр спорудять відразу впритул до житлової новобудови на вул. Зарицьких, 5. Хоча замість житла на цьому місці мали збудувати готель. Відтак тепер у членів виконкому виникли сумніви, чи справді на вул. Стрийській 6, 6-З, 6-Ж з’являться офіси.

«Об’єкт, який ми розглядаємо зараз (офісний центр, – ред.), буде доповненням до існуючого комплексу, бо його прибудують до будинку, тобто буде закрито торець. Якщо говорити з точки зору містобудування, то це покращить ситуацію. Так, є питання щодо того житлового будинку, але щодо офісів, то мені здається, що з ними буде краще, ніж є зараз», – став на захист заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Представник забудовника, МПП «Міліна», запевнив, що у планах – будівництво саме офісного центру і пообіцяв підписати меморандум.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, мале приватне підприємство «Міліна» існує з 1992 року і займається будівництвом. Його власником є львів’янин Тарас Дідик. Водночас йому належить ще одна будівельна фірма, ТзОВ «Бізнес-вектор-ДК», та ТМ «Нова оселя».

Також Тарас Дідик є співвласником компаній «Західбудкапітал» (добування нафти) «Капітал-будзахід» (продаж твердого, рідкого, газоподібного палива) та ще низки будівельних підприємств.

Кілька років тому Тарас Дідик був пов’язаний із ОСББ «Грушевський», якому нещодавно мерія погодила будівництво 5-поверхового будинку на вул. Поповича, що в центрі Львова.

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