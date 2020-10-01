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У Львові митники знайшли ножі та сокири в міжнародній посилці

Ольга Денисяка

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Працівники Галицької митниці знайшли  арсенал холодної зброї у посилці з США, в якій повинен був міститись одяг, канцтовари та косметика, Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці.

 

Так, на митний пост «Львів-поштовий» Галицької митниці на адресу громадянина, що проживає в Херсонській області, надійшла посилка зі США.

Згідно з декларацією у ній містився одяг, канцтовари, косметика, тощо. Однак під час митного контролю цього поштового відправлення, за допомогою технічних засобів, було виявлено 25 ножів у піхвах та дві сокири Tomahawk.

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Згідно з вимогами Всесвітньої поштової конвенції такі предмети заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях. Частину ножів, які можуть належати до холодної зброї, вилучили та скерували для дослідження в експертну установу.

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Фото: Галицька митниця

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