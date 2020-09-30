Львівська бібліотека перемогла в одній з номінацій конкурсу «Бібліотека року 2020»

Львівська Сенсотека перемогла у номінації «Середні бібліотеки» у Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека року 2020». Відповідне звання бібліотечний простір отримав напередодні Всеукраїнського дня бібліотек від Української бібліотечної асоціації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Центральна бібліотечна система для дорослих м. Львова, бібліотека-філія № 18 отримала перемогу у конкурсі «Бібліотека року 2020» в номінації «Середні бібліотеки» за проєкт «Сенсотека».

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Нагадаємо, Сенсотека – проект перетворення публічної бібліотеки № 18 Централізованої бібліотечної системи міста Львова у освітній інклюзивний простір спільного зростання. Цей проект інтегрує людей з інвалідністю у суспільство через спільну взаємодію: проведення спільних заходів, відповідне облаштування, маркування простору і технічне забезпечення.

Додамо, Централізована бібліотечна система для дорослих вже отримувала аналогічну перемогу у 2017 році за проект Urban бібліотеки.

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