«Конопляному плантатору» з Ходорова загрожує до 7 років тюрми

Мешканець Ходорова вирощував на присадибній ділянці в с.Кореличі Перемишлянського району коноплю. Під час обшуку правоохоронці виявили понад 400 кущів коноплі. Тепер «плантатору» загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

У результаті обшуку виявлено та вилучено майже 420 рослин, що у понад 8 разів більше за мінімальну кількість, достатню для кваліфікації такого злочину за ч.2 ст.310 ККУ (незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості 50 і більше рослин).

Клопотання прокурора Золочівської місцевої прокуратури щодо запобіжного заходу було задоволене і зараз чоловік перебуває під нічним домашнім арештом.

Реклама партнерів

Наразі вирішується питання про скерування обвинувального акту до суду. За скоєне фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.