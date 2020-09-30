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«Конопляному плантатору» з Ходорова загрожує до 7 років тюрми

Соломія Головіна

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Мешканець Ходорова вирощував на присадибній ділянці в с.Кореличі  Перемишлянського району коноплю. Під час обшуку правоохоронці виявили понад 400 кущів коноплі. Тепер «плантатору» загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

У результаті обшуку виявлено та вилучено майже 420 рослин, що у понад 8 разів більше за мінімальну кількість, достатню для кваліфікації такого злочину за ч.2 ст.310 ККУ (незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості 50 і більше рослин).

Клопотання прокурора Золочівської місцевої прокуратури щодо запобіжного заходу було задоволене і зараз чоловік перебуває під нічним домашнім арештом.

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Наразі вирішується питання про скерування обвинувального акту до суду. За скоєне фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

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