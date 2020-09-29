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На Львівщині митники серед секонд-хенду виявили 300 кг контрабандної бавовняної пряжі

Соломія Головіна

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У пункті пропуску «Краківець – Корчова» серед виявили 300 кг незадекларованої бавовняної пряжі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Спробу незаконне ввезення в Україну товару зафіксували сьогодні, 29 вересня.

Так, на в’їзд в Україну з Республіки Польщі прибув вантажний транспортний засіб з «вживаним одягом»  загальною вагою майже 16 тонн. Відправником значилась фірма з Сінгапуру, а  отримувачем – одне з  ТОВ м. Львова.

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Під час митного контролю спрацювала  автоматизована система управління ризиками. Відтак автомобіль скерували на поглиблений огляд, під час якого і виявили незадекларований товар.

Так, митному органу як підставу для переміщення товару подали  документи, що містять неправдиві відомості щодо його найменування та кількості. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачене   ст. 483 Митного кодексу України.

Фото: Галицька митниця

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