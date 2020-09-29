На Львівщині директора підприємства підозрюють у привласненні 300 000 грн з бюджету

Прокурори повідомили про підозру директору підприємства, яке реконструювало дитсадок на Львівщині. Чоловік завищив вартість виконання робіт і таким чином привласнив понад 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними слідства, Гребенівська сільська рада у 2013-2015 роках виділила кошти для проведення реконструкції дитячого садка на вул. Шевченка, 27А у с. Гребенів.

Однак, встановлено, що директор підприємства, яке здійснювало будівельні роботи, завищив вартість фактично виконаних робіт на суму 317 344 грн, а відтак, зміг привласнити ці кошти.

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«Під процесуальним керівництвом Стрийської місцевої прокуратури слідчими Сколівського відділу поліції повідомлено про підозру директору малого приватного підприємства у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України», – йдеться в повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу. У разі доведення вини, зловмиснику загрожуватиме від 5 до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.