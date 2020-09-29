Львівські педагоги отримають премії до Дня вчителя

З нагоди відзначення Дня працівників освіти львівським педагогам виплатять грошову нагороду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, педагоги навчальних закладів Львова традиційно отримають доплати, у розмірі 80% посадового окладу, з нагоди професійного свята. Окрім того, восени місто також виплатить премії прибиральникам, медсестрам та іншим працівникам закладів освіти.

До слова, з вересня прибиральники шкіл Львова збільшили зарплату на 50%.

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