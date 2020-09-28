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У Львові знайшли зниклу 8-річну дівчинку

Соломія Головіна

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Правоохоронці встановили місце перебування 8-річної Соломії Бойко, яка 25 вересня вийшла вранці зі школи і не повернулася додому. Цю інформацію Львівському порталу підтвердила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

 

«Дівчинка здорова та неушкоджена перебуває у бабусі», – зазначила вона.

Як пояснила Світлана Добровольська, між родичами вийшло непорозуміння.

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Як повідомляв Львівський портал, про зникнення 8-річної Соломії Бойко стало відомо 25 вересня. По камерах спостереженнях правоохоронці встановили, що дитину по дорозі перестріла тітка, з якою у сім’ї триває конфлікт.

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