У Львові розшукують дівчинку, до зникнення якої причетна тітка?

Личаківським відділом поліції Львова встановлюється місце знаходження 8-річної Соломії Бойко, котра в п’ятницю вранці вийшла зі школи і додому досі не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у правоохоронних органах.

За попередніми, даними дитина вийшла зі школи близько 09.00 ранку і попрамувала в напрямку дому.

По камерах спостереженнях правоохоронці встановили, що дитину по дорозі перестріла тітка, з якою у сім’ї триває конфлікт.

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Пошуки дитини та її родички, тривають.

Якщо комусь відоме місце перебування просимо сповістити в поліцію по номеру 102 або +380 97 516 3914.

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Фото: «Варта1»