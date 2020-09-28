У Львові презентують фільм «Пекельна хоругва, або Різдво козацьке»

У четвер, 1 жовтня, об 11:00 год. выдбудеться прем’єрний показ фільму з аудіодискрипцією «Пекельна хоругва, або Різдво козацьке». Фільм став повністю доступним для людей з вадами зору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фільм адаптувала творча команда Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ», за підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради. Аудіодискриптори: Леся Чебан, Ярослав Нудик, Оксана Потимко; диктор — Ярослав Нудик; експерт/консультант, автор проєкту — Оксана Потимко. Звукорежисери аудіодискрипції – Ярослав Босий і Олег Сук.

«Команда львівських аудіодискрипторів виготовила спеціальний закадровий коментар з описом візуальних подій, які діються на екрані, проте які є недоступними для людей з вадами зору без спеціального опису — аудіодискрипції», — зазначила авторка проєкту Оксана Потимко.

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Презентація фільму відбудеться у приміщення ГО «Фонд реабілітації незрячих» (вул. Городоцька, 81). Кількість глядачів обмежена, тож охочих просять реєструватися за телефоном: (032) 261−33−18. За необхідності, організують додатковий показ фільму.

До слова, фільм адаптовано у межах соціально-культурного проєкту «Українське кіно з аудіодискрипцією». Окрім «Пекельної хоругви», автори проєкту адаптували для незрячих ще один фільм — комедію «Політ золотої мушки», показ якої відбудеться цьогоріч.

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