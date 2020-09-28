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На Львівській митниці організували схему імпорту вантажівок, через яку бюджет недоотримав 17 млн

Вероніка Рой

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Правоохоронці викрили на Львівській митниці схему імпорту вантажівок, внаслідок якої бюджет недоотримав 17 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Службові особи митниці спільно з підприємцями та митними брокерами організували незаконну схему імпорту 37 вантажних автомобілів на територію України на суму близько 40 млн грн.

«Окремо ввозилися різні частини транспортних засобів: через одні митні пости заїжджали кузови, через інші під виглядом легкових авто – вантажівки. При цьому до внутрішніх баз даних Державної фіскальної служби України вносилися недостовірні відомості щодо їхніх реєстраційних номерів та VIN-кодів. Це дозволило протиправно ввезти автомобілі на митну територію України і надалі у понад 10 разів зменшити сплату обов’язкових митних платежів. Орієнтовно, таким чином бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів», – зазначили у прокуратурі.

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28 вересня під час обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено документи, флешносії, чорнові записи та грошові кошти в сумі понад 1 млн грн. Наразі на 37 вантажних автомобілів судом накладено арешт із забороною ними розпоряджатися.

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Фото: прокуратура

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