На Львівській митниці організували схему імпорту вантажівок, через яку бюджет недоотримав 17 млн

Правоохоронці викрили на Львівській митниці схему імпорту вантажівок, внаслідок якої бюджет недоотримав 17 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Службові особи митниці спільно з підприємцями та митними брокерами організували незаконну схему імпорту 37 вантажних автомобілів на територію України на суму близько 40 млн грн.

«Окремо ввозилися різні частини транспортних засобів: через одні митні пости заїжджали кузови, через інші під виглядом легкових авто – вантажівки. При цьому до внутрішніх баз даних Державної фіскальної служби України вносилися недостовірні відомості щодо їхніх реєстраційних номерів та VIN-кодів. Це дозволило протиправно ввезти автомобілі на митну територію України і надалі у понад 10 разів зменшити сплату обов’язкових митних платежів. Орієнтовно, таким чином бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів», – зазначили у прокуратурі.

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28 вересня під час обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено документи, флешносії, чорнові записи та грошові кошти в сумі понад 1 млн грн. Наразі на 37 вантажних автомобілів судом накладено арешт із забороною ними розпоряджатися.

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Фото: прокуратура