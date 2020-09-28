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На Львівщині зловмисник мало не вбив колишнього чоловіка своєї співмешканки

Вероніка Рой

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У Буському районі мешканець Івано-Франківської області підрізав колишнього чоловіка своєї співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

26 вересня 42-річного мешканця Сокальського району госпіталізували у лікарню з діагнозом «проникаюче ножове поранення грудної клітки».

Як встановили поліцейські, постраждалий прийшов додому до своєї колишньої дружини, де у нього виник конфлікт із її 35-річним співмешканцем, жителем міста Долина Івано-Франківської області. Під час конфлікту співмешканець завдав колишньому чоловіку удару кухонним ножем в область грудей, спричинивши тілесні ушкодження.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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