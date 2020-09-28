Чим дивуватиме глядачів у жовтні театр «Воскресіння»

Львівський академічний театр «Воскресіння» підготував репертуар на жовтень, тож відвідувачів запрошують до театру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Перш за все відбудеться прем’єра комедії «Балаган чесності» за п’єсою Луїджі Піранделло «Насолода від чесності» – вистава з італійським шармом у стилі комедії дель-арте.

Піранделло – один з найвпливовіших драматургів Італії 20-го століття. Ця його п’єса в Україні ще не ставилася в жодному театрі. В Італії п’єса досить популярна, ставиться часто, в 60−70-х було знято кілька художніх фільмів за її мотивами.

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У центрі сюжету − афера з фіктивним одруженням. За сюжетом маркіз Фабіо хоче фіктивно одружити свою вагітну коханку Агату, щоб зберегти своє добре ім’я. Вони знаходять на роль фіктивного чоловіка Бальдовіно, але той вирішує поводитися чесно…

У театрі «Воскресіння» виставу показуватимуть 10, 11, 17, 18 жовтня о 18.00 год.

Також академічний театр запрошує на музичну комедію «Весела корчма» за мотивами оповідань Шолом-Алейхема. Вона отримала нагороду від журі на конкурсному VI Міжнародному фестивалі «Сусіди» в Любліні (Польща). Це колоритна вистава, наповнена танцями, єврейською музикою, гумором і смішними діалогами неодмінно додасть хвилю позитивного настрою для глядачів.

Вистави відбудуться 24 та 25 жовтня о 18.00 год.

Також «Воскресіння» покаже чудову виставу «Провінційні анекдоти». Складна жанрова природа одноактних п’єс Олександра Вампілова містить у собі трагічне, комічне, філософське і притчове начало.

Герої − типові обивателі − і смішні, і беззахисні, і зворушливі, і часто агресивні у своєму неуцтві й брутальності. Просто звичайні люди.

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