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Через ПП «Рава-Руська» намагалися перевезти майже тонну контрабанди одягу та сумок 

Ольга Денисяка

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У ПП «Рава-Руська – Гребенне» на Львівщині митники знайшли контрабанду нових речей в мішках серед вживаного одягу. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці.

 

Днями в пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» з Республіки Польщі в’їхав транспортний засіб з товаром: «Одяг і додаткові речі до одягу та їх частинивживані». Водій фірми-перевізника до митного контролю подав документизгідно з якими відправником 17,5 тонни товару значилось підприємство в Сінгапурі, а отримувачем – одне з ТОВ м. Львова. 

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Під час огляду було встановленощо у транспортному засобіокрім заявленого товару, містилисьодяг в асортименті з бірками без ознак користування загальною вагою 830 кг, сумки (жіночічоловічідитячі) в асортименті загальною вагою 118 кг, інші речіЗагалом 991,6 кг. Керівник підприємства – відправника інформації про наявності цього вантажу не надав. 

Так він вчинив діїспрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто подав митному органу як підставу для переміщення документищо містять недостовірні дані щодо найменування товару, його кількості та вартості. 

Такі його дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Справу скерують до суду. 

Раніше вже повідомлялосьщо у ПП «Рава-Руська – Гребенне» розпочато огляд цього транспортного засобу, де серед вживаного одягу виявлено чотири біг– беги з новим одягом і триває огляд. 

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