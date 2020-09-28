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Через отруєння грибами на Сколівщині троє дітей потрапили до реанімації

Вероніка Рой

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У понеділок, 28 вересня, у Сколівському районі троє дітей опинилися у реанімаційному відділенні лікарні через отруєння грибами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Троє дітей віком п’ять, шість та десять років госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної  лікарні з діагнозом «отруєння грибами» сьогодні близько 06:00 год. Усі троє – мешканці села Верхня Рожанка Сколівського району.

Надзичайники закликають дотримуватись правил збирання, приготування і вживання грибів.

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«Перш за все, не варто купувати цей продукт на стихійних ринках і у місцях, що не призначені для його продажу. Збирайте і купуйте лише ті гриби, про які відомо, що вони їстівні. Не збирайте гриби, у яких невпевнені», – наголошують рятувальники.

Щоб уникнути отруєння:

  • не кладіть до кошика гриб, якщо ви не впевнені у тому, що він їстівний;
  • не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки;
  • не збирайте грибів поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях;
  • не збирайте грибів під час посухи. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини;
  • не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах, купуйте гриби у місцях, де вони проходять відповідний контроль;
  • не вживайте сирих грибів;
  • уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі;
  • відібрані гриби спочатку ретельно промийте та відваріть. Радимо кип’ятити гриби двічі (залити чистою водою після першого кипіння). Після другого кипіння, проваріть гриби іще 15-20 хвилин;
  • готові страви з грибів зберігайте у холоді в емальованому посуді, не більше ніж добу;
  • не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують грудьми.

Детальніше про симптоми отруєння грибами, на які слід звернути увагу, а також про першу допомогу читайте за цим посиланням.

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