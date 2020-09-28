Через отруєння грибами на Сколівщині троє дітей потрапили до реанімації

У понеділок, 28 вересня, у Сколівському районі троє дітей опинилися у реанімаційному відділенні лікарні через отруєння грибами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Троє дітей віком п’ять, шість та десять років госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом «отруєння грибами» сьогодні близько 06:00 год. Усі троє – мешканці села Верхня Рожанка Сколівського району.

Надзичайники закликають дотримуватись правил збирання, приготування і вживання грибів.

Реклама партнерів

«Перш за все, не варто купувати цей продукт на стихійних ринках і у місцях, що не призначені для його продажу. Збирайте і купуйте лише ті гриби, про які відомо, що вони їстівні. Не збирайте гриби, у яких невпевнені», – наголошують рятувальники.

Щоб уникнути отруєння:

не кладіть до кошика гриб, якщо ви не впевнені у тому, що він їстівний;

не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки;

не збирайте грибів поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях;

не збирайте грибів під час посухи. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини;

не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах, купуйте гриби у місцях, де вони проходять відповідний контроль;

не вживайте сирих грибів;

уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі;

відібрані гриби спочатку ретельно промийте та відваріть. Радимо кип’ятити гриби двічі (залити чистою водою після першого кипіння). Після другого кипіння, проваріть гриби іще 15-20 хвилин;

готові страви з грибів зберігайте у холоді в емальованому посуді, не більше ніж добу;

не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують грудьми.

Детальніше про симптоми отруєння грибами, на які слід звернути увагу, а також про першу допомогу читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.