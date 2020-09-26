В Україні новий коронавірусний антирекорд. Померло 76 людей

В Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Окрім того за добу від ускладнень викликаних коронавірусом померло ще 76 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

26 вересня (станом на 9:00) в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні (+76 душ), 86 873 пацієнти одужало (+1740 людей). За добу зафіксовано 3 833 нових випадки (+3833 осіб).

Загалом проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ — 21 492 випадки (+447); Львівська область — 19 636 випадків (+171); Харківська область — 16 870 випадків (+380); Чернівецька область — 13 902 випадки (+166); Івано-Франківська область — 13 212 випадків (+132); Тернопільська область — 12 863 випадки (+284); Одеська область — 12 734 випадки (+264); Рівненська область — 11 928 випадків (+154); Закарпатська область — 9 580 випадків (+90); Київська область — 8 571 випадок (+141); Волинська область — 7 500 випадків (+138); Вінницька область — 5 784 випадки (+131); Хмельницька область — 5 531 випадок (+170); Житомирська область — 5 531 випадок (+128); Дніпровська область — 5 118 випадків (+201); Чернігівська область — 3 875 випадків (+105). Черкаська область — 3 570 випадків (+111); Запорізька область — 3 568 випадків (+140); Сумська область — 3 549 випадків (+75); Донецька область — 2 964 випадки (+113); Миколаївська область — 2 875 випадків (+103); Полтавська область — 1 844 випадки (+92); Кіровоградська область — 1 069 випадків (+17); Херсонська область — 1000 випадків (+46); Луганська область — 938 випадків (+44);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 вересня 2020 року до Центру надійшло 4 131 повідомлення про підозру на COVID-19.