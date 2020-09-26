В Україні новий коронавірусний антирекорд. Померло 76 людей

В Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Окрім того за добу від ускладнень викликаних коронавірусом померло ще 76 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.
26 вересня (станом на 9:00) в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні (+76 душ), 86 873 пацієнти одужало (+1740 людей). За добу зафіксовано 3 833 нових випадки (+3833 осіб).
Загалом проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Київ — 21 492 випадки (+447);
- Львівська область — 19 636 випадків (+171);
- Харківська область — 16 870 випадків (+380);
- Чернівецька область — 13 902 випадки (+166);
- Івано-Франківська область — 13 212 випадків (+132);
- Тернопільська область — 12 863 випадки (+284);
- Одеська область — 12 734 випадки (+264);
- Рівненська область — 11 928 випадків (+154);
- Закарпатська область — 9 580 випадків (+90);
- Київська область — 8 571 випадок (+141);
- Волинська область — 7 500 випадків (+138);
- Вінницька область — 5 784 випадки (+131);
- Хмельницька область — 5 531 випадок (+170);
- Житомирська область — 5 531 випадок (+128);
- Дніпровська область — 5 118 випадків (+201);
- Чернігівська область — 3 875 випадків (+105).
- Черкаська область — 3 570 випадків (+111);
- Запорізька область — 3 568 випадків (+140);
- Сумська область — 3 549 випадків (+75);
- Донецька область — 2 964 випадки (+113);
- Миколаївська область — 2 875 випадків (+103);
- Полтавська область — 1 844 випадки (+92);
- Кіровоградська область — 1 069 випадків (+17);
- Херсонська область — 1000 випадків (+46);
- Луганська область — 938 випадків (+44);
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 вересня 2020 року до Центру надійшло 4 131 повідомлення про підозру на COVID-19.
Андрій Котенський