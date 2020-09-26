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У центрі Львова патрульному зламали носа

Андрій Котенський

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У Львові слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на патрульного поліцейського. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Подія сталася, 26 вересня, близько третьої години ночі. Екіпаж патрульної поліції Львівської області отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих, що сталась у Львові на вулиці Театральній.

На місці події поліцейські виявили автомобіль «BMW», водій якого, 32-річний мешканець одного з сіл Жовківського району, мав ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився проходити тест на наявність алкоголю у крові.

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Під час оформлення адміністративних матеріалів водій поводився агресивно, не реагував на зауваження поліцейських, перешкоджав їм виконувати службові обов’язки та наніс одному із правоохоронців удар кулаком в обличчя. В подальшому медики діагностували у поліцейського «закритий перелом кісток носа».

Слідчі Галицького відділу поліції, куди було доставлено зловмисника, відкрили кримінальне провадження за фактом погроз та насильства щодо працівника правоохоронного органу. За напад на правоохоронця чоловіку загрожує – до п’яти років позбавлення волі.

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