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Поблизу Новояворівська під колесами легковика загинув пішохід

Андрій Котенський

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На трасі Львів – Краковець під колесами легковика загинув 53-річний пішохід, який переходив трасу у забороненому для цього місці. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 вересня близько 20:30 на автодорозі сполученням Львів – Краковець, поблизу міста Новояворівськ Яворівського району, на повороті на село Верещиця.

За попередніми даними, 58-річний водій автомобіля «Ауді», мешканець села Терновиця, здійснив наїзд на 53-річного мешканця села Воля Добростанська.

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За попередніми даними пішохід переходив дорогу поза пішохідним переходом. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці події до приїзду ШМД.

Обставини події встановлюються.

За даними головного управління Національної поліції у Львівській області, за минулу добу на автодорогах Львівщини сталось 83 дорожньо-транспортних пригоди, три з них – із  потерпілими.

29 автопригод стались на дорогах області, ще 54 – у Львові. Внаслідок ДТП двоє осіб загинули, ще одна – травмована.

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