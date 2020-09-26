На Львівщині оголосили штормове попередження

Жителів Львівщини попереджають про штормове попередження та можливе підтоплення. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Львівщині прогнозують значні дощі, місцями сильні грози, подекуди град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 17 – 22 м/с.

Людей застерігають про можливість розвитку небезпечного гідрологічного явища.

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Ввечері 26 вересня та впродовж 27 – 28 вересня на річках басейнів Сяну, Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5 – 1,5 м над рівнями. При сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення окремих селів.