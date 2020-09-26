ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині оголосили штормове попередження

Андрій Котенський

|

Жителів Львівщини попереджають про штормове попередження та можливе підтоплення. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Львівщині прогнозують значні дощі, місцями сильні грози, подекуди град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 17 – 22 м/с.

Людей застерігають про можливість розвитку небезпечного гідрологічного явища.

Реклама партнерів

 

Ввечері 26 вересня та впродовж 27 – 28 вересня на річках басейнів Сяну, Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5 – 1,5 м над рівнями. При сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення окремих селів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...