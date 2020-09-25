В Україні за добу – понад 3,5 тисячі нових хворих на коронавірус

Станом на ранок п’ятниці, 25 вересня, в Україні виявили 191 671 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 3 565 людям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Станом на 9 год. 25 вересня в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За добу зафіксовано 3 565 нових випадків. Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 3 827 людей (+70 за останню добу). Натомість побороли недугу 85 133 пацієнти (за добу одужало 1 675 пацієнтів). Загалом проведено 2 156 653 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Київ — 21 045 випадків;
- Львівська область — 19 465 випадків;
- Харківська область — 16 490 випадків;
- Чернівецька область — 13 736 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 080 випадків;
- Одеська область — 12 470 випадків;
- Тернопільська область — 12 579 випадків;
- Рівненська область — 11 774 випадки;
- Закарпатська область — 9 490 випадків;
- Київська область — 8 430 випадків;
- Волинська область — 7 362 випадки;
- Вінницька область — 5 653 випадки;
- Житомирська область — 5 403 випадки;
- Хмельницька область — 5 361 випадок;
- Дніпропетровська область — 4 917 випадків;
- Чернігівська область — 3 770 випадків;
- Сумська область — 3 474 випадки;
- Черкаська область — 3 459 випадків;
- Запорізька область — 3 428 випадків;
- Донецька область — 2 851 випадок;
- Миколаївська область — 2 782 випадки;
- Полтавська область — 1 752 випадки;
- Кіровоградська область — 1 052 випадки;
- Херсонська область — 954 випадки;
- Луганська область — 894 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вероніка Рой