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В Україні за добу – понад 3,5 тисячі нових хворих на коронавірус

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 25 вересня, в Україні виявили 191 671 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 3 565 людям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Станом на 9 год. 25 вересня в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За добу зафіксовано 3 565 нових випадків. Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 3 827 людей (+70 за останню добу). Натомість побороли недугу 85 133 пацієнти (за добу одужало 1 675 пацієнтів). Загалом проведено 2 156 653 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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  • м. Київ — 21 045 випадків;
  • Львівська область — 19 465 випадків;
  • Харківська область — 16 490 випадків;
  • Чернівецька область — 13 736 випадків;
  • Івано-Франківська область — 13 080 випадків;
  • Одеська область — 12 470 випадків;
  • Тернопільська область — 12 579 випадків;
  • Рівненська область — 11 774 випадки;
  • Закарпатська область — 9 490 випадків;
  • Київська область — 8 430 випадків;
  • Волинська область — 7 362 випадки;
  • Вінницька область — 5 653 випадки;
  • Житомирська область — 5 403 випадки;
  • Хмельницька область — 5 361 випадок;
  • Дніпропетровська область — 4 917 випадків;
  • Чернігівська область — 3 770 випадків;
  • Сумська область — 3 474 випадки;
  • Черкаська область — 3 459 випадків;
  • Запорізька область — 3 428 випадків;
  • Донецька область — 2 851 випадок;
  • Миколаївська область — 2 782 випадки;
  • Полтавська область — 1 752 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 052 випадки;
  • Херсонська область — 954 випадки;
  • Луганська область — 894 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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