В Україні за добу – понад 3,5 тисячі нових хворих на коронавірус

Станом на ранок п’ятниці, 25 вересня, в Україні виявили 191 671 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 3 565 людям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 9 год. 25 вересня в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За добу зафіксовано 3 565 нових випадків. Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 3 827 людей (+70 за останню добу). Натомість побороли недугу 85 133 пацієнти (за добу одужало 1 675 пацієнтів). Загалом проведено 2 156 653 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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м. Київ — 21 045 випадків;

Львівська область — 19 465 випадків;

Харківська область — 16 490 випадків;

Чернівецька область — 13 736 випадків;

Івано-Франківська область — 13 080 випадків;

Одеська область — 12 470 випадків;

Тернопільська область — 12 579 випадків;

Рівненська область — 11 774 випадки;

Закарпатська область — 9 490 випадків;

Київська область — 8 430 випадків;

Волинська область — 7 362 випадки;

Вінницька область — 5 653 випадки;

Житомирська область — 5 403 випадки;

Хмельницька область — 5 361 випадок;

Дніпропетровська область — 4 917 випадків;

Чернігівська область — 3 770 випадків;

Сумська область — 3 474 випадки;

Черкаська область — 3 459 випадків;

Запорізька область — 3 428 випадків;

Донецька область — 2 851 випадок;

Миколаївська область — 2 782 випадки;

Полтавська область — 1 752 випадки;

Кіровоградська область — 1 052 випадки;

Херсонська область — 954 випадки;

Луганська область — 894 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.