27 вересня через веломарафон у Львові відбудуться зміни в русі електротранспорту

У неділю, 27 вересня, у Львові відбудеться традиційний веломарафон «Львівська Сотка. Осінь». У зв’язку з цим можливі ситуативні затримки та зміни в русі електротранспорту. Про це інформує ЛКП «Львівелектротранс».
У зв’язку з відкриттям веломарафону на площі Ринок, трамвайний маршрути №2 та №1 з 10:10 до 10:30 год. курсуватимуть за зміненим маршрутом.
Трамвай №1: Залізничний Вокзал – вул. Городоцька – вул. Пасічна та у зворотному напрямку.
Трамвай №2: вул. Пасічна – вул. Вітовського – вул. Коновальця та у зворотному напрямку.
Також з 10 до 11 год. тролейбусні маршрути №22, №30 та №12 тимчасово курсуватимуть за зміненим маршрутом:
- тролейбус №22: Автовокзал – Степана Бандери та у зворотному напрямку;
- тролейбус №30: Ряшівська – Степана Бандери та у зворотному напрямку;
- тролейбус №32: Суботівська – пл. Кропивницького та у зворотному напрямку.
Опісля трамваї та тролейбуси курсуватимуть за звичними маршрутами.
Нагадаємо, цієї неділі, 27 вересня, у Львові стартує одна з наймасштабніших подій велосезону в Західній Україні – «Львівська Сотка. Осінь».
Вероніка Рой