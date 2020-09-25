27 вересня через веломарафон у Львові відбудуться зміни в русі електротранспорту

У неділю, 27 вересня, у Львові відбудеться традиційний веломарафон «Львівська Сотка. Осінь». У зв’язку з цим можливі ситуативні затримки та зміни в русі електротранспорту. Про це інформує ЛКП «Львівелектротранс».

У зв’язку з відкриттям веломарафону на площі Ринок, трамвайний маршрути №2 та №1 з 10:10 до 10:30 год. курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Трамвай №1 : Залізничний Вокзал – вул. Городоцька – вул. Пасічна та у зворотному напрямку.

Реклама партнерів

Трамвай №2: вул. Пасічна – вул. Вітовського – вул. Коновальця та у зворотному напрямку.

Також з 10 до 11 год. тролейбусні маршрути №22, №30 та №12 тимчасово курсуватимуть за зміненим маршрутом:

тролейбус №22 : Автовокзал – Степана Бандери та у зворотному напрямку;

: Автовокзал – Степана Бандери та у зворотному напрямку; тролейбус №30 : Ряшівська – Степана Бандери та у зворотному напрямку;

: Ряшівська – Степана Бандери та у зворотному напрямку; тролейбус №32 : Суботівська – пл. Кропивницького та у зворотному напрямку.

Опісля трамваї та тролейбуси курсуватимуть за звичними маршрутами.

Нагадаємо, цієї неділі, 27 вересня, у Львові стартує одна з наймасштабніших подій велосезону в Західній Україні – «Львівська Сотка. Осінь».