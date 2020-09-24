ОСТАННІ НОВИНИ

27 вересня відбудеться веломарафон «Львівська Сотка. Осінь»

Ольга Денисяка

|

Цієї неділі, 27 вересня, у Львові стартує одна з наймасштабніших подій велосезону в Західній Україні – «Львівська Сотка. Осінь» від Lviv Bicycle Club. Організатори заходу запрошують усіх велосипедистів долучитися до цієї події. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Львівська Сотка. Осінь» − це не змагання на час. Переможцем Сотки є кожен, хто фінішував, вклавшись у ліміт часу. Однак результати тих, хто фінішує першими, − це добрий мотиватор для усіх, хто прагне випробувати свої сили.

Веломарафон проходитиме у два етапи наступним маршрутом:

Реклама партнерів

І-етап (10:20 − 11:00): (пл. Ринок − вул. Памви Беринди − просп. Свободи − вул. Академіка В. Гнатюка − вул. Листопадового Чину − пл. Святого Юра − вул. Митрополита Андрея − вул. Митрополита А. Ангеловича − вул. Героїв УПА − вул. Кульпарківська − вул. Кульпарківська (до межі міста).

ІІ-етап (13:30 — 21:00): Сокільники − Наварія − Пустомити − Липники − Милятичі − Вільховець − Бібрка − Стрілки − Стоки − Стрілки − Бібрка − Вільховець − Милятичі − Жирівка (фініш).

Зазначимо, що перекриття вулиць через веломарафон здійснюватись не буде, проте вранці під час урочистого відкриття на площі Ринок на 15−20 хв призупинять курсування трамваїв.

Програма заходу:

  • 7.30−10.15 − реєстрація учасників (пл. Ринок, 1)
  • 10.15−10.20 − урочисте відкриття
  • 10.20−10.55 − урочистий проїзд містом до лінії старту (пл. Ринок — вул. Кульпарківська до межі міста)
  • 11.00−18.00 − старт другого етапу (Сокільники)
  • 18.00 − фініш учасників у смт. Жирівка

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...