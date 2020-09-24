27 вересня відбудеться веломарафон «Львівська Сотка. Осінь»

Цієї неділі, 27 вересня, у Львові стартує одна з наймасштабніших подій велосезону в Західній Україні – «Львівська Сотка. Осінь» від Lviv Bicycle Club. Організатори заходу запрошують усіх велосипедистів долучитися до цієї події. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Львівська Сотка. Осінь» − це не змагання на час. Переможцем Сотки є кожен, хто фінішував, вклавшись у ліміт часу. Однак результати тих, хто фінішує першими, − це добрий мотиватор для усіх, хто прагне випробувати свої сили.

Веломарафон проходитиме у два етапи наступним маршрутом:

Реклама партнерів

І-етап (10:20 − 11:00): (пл. Ринок − вул. Памви Беринди − просп. Свободи − вул. Академіка В. Гнатюка − вул. Листопадового Чину − пл. Святого Юра − вул. Митрополита Андрея − вул. Митрополита А. Ангеловича − вул. Героїв УПА − вул. Кульпарківська − вул. Кульпарківська (до межі міста).

ІІ-етап (13:30 — 21:00): Сокільники − Наварія − Пустомити − Липники − Милятичі − Вільховець − Бібрка − Стрілки − Стоки − Стрілки − Бібрка − Вільховець − Милятичі − Жирівка (фініш).

Зазначимо, що перекриття вулиць через веломарафон здійснюватись не буде, проте вранці під час урочистого відкриття на площі Ринок на 15−20 хв призупинять курсування трамваїв.

Програма заходу:

7.30−10.15 − реєстрація учасників (пл. Ринок, 1)

10.15−10.20 − урочисте відкриття

10.20−10.55 − урочистий проїзд містом до лінії старту (пл. Ринок — вул. Кульпарківська до межі міста)

11.00−18.00 − старт другого етапу (Сокільники)

18.00 − фініш учасників у смт. Жирівка

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.