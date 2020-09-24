В Академії сухопутних військ показали, як проходять військові навчання «Репід Трайдент»

У четвер, 24 вересня, в рамках українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2020», яке триває у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, відбулись заходи Дня високоповажних гостей та преси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Під час перебування на полігоні високоповажні гості ознайомились із перебігом навчань, спроможностями Міжнародного центру миротворчості та безпеки, оглянули об’єкти польової навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури.

Зокрема гості мали змогу спостерігати за діями Товариства Червоного Хреста України під час створення та діяльності «транзитного табору для біженців».

«Двадцять представників Червоного Хреста України, серед яких волонтери та співробітники, продемонстрували порядок здійснення заходів оперативного реагування на надзвичайні ситуації, зокрема під час окупації. Вони були задіяні не лише у наметовому таборі, надаючи необхідну допомогу, але й проводили роботу з «цивільним населенням». Також в ході навчань співробітниками Товариства Червоного Хреста України були відпрацьовані навички взаємодії з військовими формуваннями та міжнародними партнерами в навчальному штабі «Rapid Trident – 2020», – зазначають в Академії сухопутних військ.

Також навчальній ділянці «Бій у місті» (MOUNT SIDE) глядачам було представлено порядок проведення блокувально-пошукових та штурмових дій, після завершення яких відбулись заходи антитерористичної операції.

Нагадаємо, відкривав навчання Rapid Trident – 2020 у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Яворівщині, президент України Володимир Зеленський.

Фото: Академія сухопутних військ