ОСТАННІ НОВИНИ

В Академії сухопутних військ показали, як проходять військові навчання «Репід Трайдент»

Вероніка Рой

|

У четвер, 24 вересня, в рамках українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2020», яке триває у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, відбулись заходи Дня високоповажних гостей та преси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Під час перебування на полігоні високоповажні гості ознайомились із перебігом навчань, спроможностями Міжнародного центру миротворчості та безпеки, оглянули об’єкти польової навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури.

Зокрема гості мали змогу спостерігати за діями Товариства Червоного Хреста України під час створення та діяльності «транзитного табору для біженців».

«Двадцять представників Червоного Хреста України, серед яких волонтери та співробітники, продемонстрували порядок здійснення заходів оперативного реагування на надзвичайні ситуації, зокрема під час окупації. Вони були задіяні не лише у наметовому таборі, надаючи необхідну допомогу, але й проводили роботу з «цивільним населенням». Також в ході навчань співробітниками Товариства Червоного Хреста України були відпрацьовані навички взаємодії з військовими формуваннями та міжнародними партнерами в навчальному штабі «Rapid Trident – 2020», – зазначають в Академії сухопутних військ.

Також навчальній ділянці «Бій у місті» (MOUNT SIDE) глядачам було представлено порядок проведення блокувально-пошукових та штурмових дій, після завершення яких відбулись заходи антитерористичної операції.

Нагадаємо, відкривав навчання Rapid Trident – 2020 у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Яворівщині, президент України Володимир Зеленський.

Фото: Академія сухопутних військ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...