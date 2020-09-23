У Львові патрульні розшукали 7-річного хлопчика, котрий втік від сестри

Львівські патрульні оперативно розшукали 7-річного хлопчика, який втік від сестри з дитячого майданчика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як йдеться у повідомленні, інцидент трапився у вівторок на вулиці Петлюри у Львові. Сестричка вийшла гуляти з 7-річним братом і не вгледіла, як той зник з поля зору.

«На сполох забила матір хлопчика. Вона повідомила поліцейським, що дитина зникла з майданчика і її нема близько години. Такого раніше ніколи не було. Разом із заявницею патрульні 1 батальйону оглянули прилеглі території і виявили хлопчика неподалік. З’ясувалося, що хлопець зголосився на пропозицію знайомої дівчинки прогулятися на інший майданчик», – розповідають у патрульній поліції.

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Хлопця та маму відвезли до місця проживання. Також інспектори провели профілактичну бесіду з сім’єю. Про цей випадок патрульні сповістили відділ ювенальної превенції.

Загалом від початку року патрульні повернули опікунам десятки дітей. Серед основних причин зникнень – конфлікти, загубилися у натовпі, бажання стати дорослішими або просто пішли гуляти в інше місце, не обумовлене з батьками і т.д.

Патрульні закликають батьків встановити правила для дітей, яких вони пообіцяють дотримуватися під час прогулянки.

«Наголосіть, якщо вони загубилися, то нехай звертаються до дорослих з дітьми, охоронців закладів, продавців, поліцейських. Ніколи не лякайте дітей поліцією, адже, згодом, це може зіграти з вами злий жарт. Дитина, яка опиниться в небезпеці, замість того аби звернутися за допомогою, заховається», – додають копи.

Фото: патрульна поліція