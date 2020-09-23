Навального виписали з берлінської клініки «Шаріте»

Російського опозиціонера Олексія Навального, який відновлюється у Німеччині після отруєння «Новічком», виписали з лікарні. Про це пише УП з посиланням на повідомлення німецької клініки Charité, у якій лікувався російський політик

«Олексій Навальний, який з 22 серпня 2020 роки лікувався в Charité, був виписаний зі стаціонару. Стан здоров’я пацієнта поліпшився настільки, що невідкладне лікування можна було припинити», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Навальний лікувався у «Шаріте» 32 доби, з них 24 у реанімації. Зараз його лікарі вважають можливим повне одужання, судячи з попереднього курсу і поточного стану пацієнта.

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Також в Charité додали, що про будь-які віддалені наслідки отруєння можна буде судити пізніше. Публічне повідомлення про стан здоров’я Навального погоджено з ним і його дружиною.

Як повідомляв Львівський портал, опозиціонеру стало погано вранці 20 серпня, коли він летів із Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, політика госпіталізували. Він впав у кому. Доклавши зусиль, німецьким лікарям вдалося забрати Навального і вивезти його на лікування до клініки «Шаріте». 7 вересня в Навального покращився стан здоров’я. Його вивели з медичної коми, в якій він був 18 днів.

Німецькі експерти 2 вересня виявили в організмі російського опозиціонера Навального отруту з групи «Новічок». 14 вересня це підтвердили лабораторії у Франції та Швеції. Саме речовиною з цієї групи російське ГРУ намагалося вбити колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Росія всіляко заперечує причетність до отруєння Навального (хоча на Заході неофіційно обговорюється саме така версія). А ще Москва обурюється тим, що Берлін відмовляється передати їй результати свого розслідування отруєння Навального, хоча про це вона просить ще з кінця серпня.

Хто такий Навальний?

Олексій Навальний – опозиційний російський політик, який також веде однойменний блог про корупцію в російській владі. Він брав участь у виборах мера Москви 2013 року. Тоді переміг Сергій Собянін від провладної партії «Єдина Росія», Навальний посів друге місце з 27% голосів.

У 2014 році Навального та його брата Олега судили у так званій справі «Ів Роше» про начебто розкрадання та легалізацію грошей французької фірми «Ів Роше Схід». Тоді Олексія засудили до 3,6 року умовно, а його брата на такий же термін ув’язнили. Через цю судимість Олексія Навального не зареєстрували на президентські вибори в Росії у 2018 році.

У липні 2019 року Навальний уже повідомляв про спробу його отруїти, коли він укотре перебував у СІЗО.

Під час Революції Гідності в Україні Навальний підтримав протестувальників.

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