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Для юних футболістів провели турнір «Львів – перший!»

Вероніка Рой

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Для юних футболістів у неділю, 20 вересня, провели турнір «Львів – перший!». Змагання зібрали шість львівських футбольних команд . Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ініціатор турніру, громадсько-політичний діяч, кандидат у мери Львова Ігор Васюник.

 

У турнірі взяли участь діти віком 9-10 років. На змаганнях були представлені такі команди: «Львів – перший», «Прайд», «Шахтар», «Каплан», «Галич-Лицар» та «Новий Львів».

«Львів повинен стати першим містом України за розвитком та підтримкою спорту. А для цього ми повинні створити всі умови, щоб в кожному мікрорайоні були якісні спортивні майданчики та зали. Всі діти мають мати можливість займатися улюбленим видом спорту», – наголошує Ігор Васюник.

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Провели футбольний турнір «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ!» серед дітей віком 9-10 років. Це було класно! Команди «Львів – перший», «Прайд», «Шахтар», «Каплан», «Галич-Лицар» та «Новий Львів» – ви круті і дуже талановиті. Дякую тренерам за хорошу підготовку, а батькам юних футболістів за підтримку. Львів повинен стати першим містом України за розвитком та підтримкою спорту. А для цього ми повинні створити всі умови, щоб в кожному мікрорайоні були якісні спортивні майданчики та зали. Всі діти мають мати можливість займатися улюбленим видом спорту. – – – – – – – -Запрошую підписуватися на мою сторінку у Facebook та Telegram-канал – https://t.me/IhorVasyunyk. Тут буде багато важливої та цінної інформації.

Posted by Ігор Васюник on Monday, September 21, 2020

Як відомо, Ігор Васюник перший повідомив, що йде у мери Львова.

Гасло його кампанії: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ». Команда Васюника повертатиме першість Львова в Україні програмою розвитку міста, яку писали за участі низки міжнародних експертів та фахівців Українського інституту майбутнього. Вона передбачає унікальні ідеї та проєкти, серед яких впровадження якісного і безкоштовного громадського транспорту, новітні методи знезараження питної води без хлору, інтелектуальні офшори для талановитої молоді, університет для пенсіонерів, новітній сміттєпереробний завод замість дорогої сміттєсортувальної станції, бізнес-інкубатор, збільшення рекреаційних зон у Львові та вровадження єдиних європейські стандартів при спорудженні новобудов (із паркінгами, школами дитсадками і повір’ям вільним від автомобілів). Детальніше про: «Безкоштовний громадський транспорт. Як це врятує Львів від заторів».

«20 невідомих фактів про Ігоря Васюника» можна ознайомитися тут.

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