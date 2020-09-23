Через махінації з бюлетнями на Жидачівщині судитимуть вже третю членкиню ДВК

За махінації з бюлетнями на позачергових парламентських виборах судитимуть 60-річну жительку села Мельнич Жидачівського району. Про це Львівському порталу повдіомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про 60-річну місцеву мешканку, яка на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року була членкинею дільничої виборчої комісії.

Жінка, як і її колеги, про яких ми писали раніше за версією слідства, неправомірно видала іншій людині бюлетені виборця, який на той момент перебував за кордоном.

Реклама партнерів

Як наслідок, вибір на користь одного з кандидатів зробили без фізичної присутності учасника голосування. Дії працівниці ДВК кваліфікували за ч.2 ст.158-1 КК України (надання виборчих бюлетенів особам, які не мали права їх отримувати).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинення вказаного злочину, санкція статті передбачає позбавленням волі на термін від 5 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на термін від 2 до 3 років. Загалом 5 з 14 членів ДВК цієї дільниці прокурори обвинувачували у наданні виборчих бюлетенів особам, які не мали права їх отримувати.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.