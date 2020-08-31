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Ще одну членкиню ДВК із Жидачівщини судитимуть через махінації з бюлетенями

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На Львівщині судитимуть 45-річну мешканку с.Мельнич Жидачівського району за махінації з бюлетенями на позачергових парламентських виборах.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Ідеться про 45-річну мешканку, яка на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року була членкинею дільничої виборчої комісії.

«Як і її колега, про яку ми нещодавно писали, за версією слідства, вона неправомірно видала іншій людині бюлетені виборця, який на той момент перебував за кордоном», – зазначають у прокуратурі.

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Як наслідок, вибір на користь одного з кандидатів зробили без фізичної присутності учасника голосування.

Дії працівниці ДВК кваліфікували за ч.2 ст.158-1 ККУ (голосування виборцем більше, ніж один раз).

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини жінці загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше Львівський портал інформував про 48-річну мешканку с.Мельнич Жидачівського району, яка за махінації із бюлетенями як членкиня ДВК отримала 5 років позбавлення волі із застосуванням річного іспитового терміну.

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