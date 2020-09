У Львові створили додаток з мапою забруднених ділянок міста

У Львові запустили додаток, що дозволяє знаходити, відмічати на мапі та прибирати забруднені ділянки.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

EcoHike – розробка львівських інженерів GlobalLogic, що дозволяє знаходити, відмічати на мапі та прибирати забруднені ділянки. Ідея його створення з’явилась два роки тому у розробників компанії, які після подорожі у Карпати були здивовані кількістю сміття, яке залишили туристи. Вже через рік інженери запустили застосунок, який покликаний допомогти очистити країну.

Цього року в EcoHike презентували оновлену функціональність. Вона дозволяє користувачам самостійно створювати заходи з прибирання (від маленьких заходів до масштабних загальноміських акцій), долучатися до організованих екоподій, а також ділитися знайденими мітками у соціальних мережах. Наразі застосунок вже встановлений у понад 6000 користувачів з усієї України.

«GlobalLogic – єдина з топ-5 ІТ-компаній, яка зросла у цьому році та досягла позначки 5 тисяч інженерів в Україні. У львівській локації ми наближаємося до позначки у півтори тисячі спеціалістів та продовжуємо зростати. Цієї осені відкриємо ще один новий офісний корпус у Львові та третю лабораторію для студентів вузів міста», – розповів віцепрезидент GlobalLogicДенис Балацко.

У липні 2020 року з допомогою застосунку EcoHike активісти міста прибрали усю територію парку «Погулянка», площею понад 100 га. А у серпні ГО «Пласт» спільно з GlobalLogic запустили всеукраїнський онлайн-челендж з прибирання Plast&EcoHike Challenge, під час якого пластуни та небайдужі українці прибирають країну з допомогою мобільного застосунку.

У вересні EcoHike підтримала Всесвітній день чистоти (World Clean Up Day), до якого приєднались мільйони людей зі всього світу. В Україні ініціативу організовував Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it, Ukraine» спільно з міжнародним Let’s Do It World. Керуючись офіційним гаслом заходу «побачив – прибрав», 19 вересня кожен охочий зміг долучитись і допомогти зробити своє місто чистішим, в тому числі використовуючи безкоштовний мобільний застосунок EcoHike під час заходу та у будь-який час після його завершення.