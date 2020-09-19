У Львові розпочалась наймасштабніша екоподія осені «World Cleanup Day»

19 вересня, у Львові відбувається Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day», який з 2015 року проводить Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Парк «Цитадель» є центральною локацією «World Cleanup Day». Тут також проводитимуть майстер-класи по сортуванню сміття, розігруватимуть подарунки тощо. Окрім центральної, акція має ще близько 13 локацій:

вул. Перфецького (зелені насадження між АЗС «Укрнафта»)

вул. Кульпарківська, 99Б

Замарстинівський парк

вул. Перфецького, 2

Скнилівський парк

вул. Городоцька, 83 (цирк)

Брюховецький ліс

Сихівський лісопарк (вхід з боку Чукаріна)

Погулянка (винзавод)

Озеро на Панча

вул. Суботівська, 12

Лиса Гора

Піскові озера (вул. Гординських).

Додамо, що гасло цьогорічної акції – «Побачив? Прибери». Ним організатори закликають долучатись до прибирання вже сьогодні. Для цього потрібно обрати засмічене місце, сфотографувати його до та після прибирання та виставити світлини у соцмережах з хештегами #letsdoitukraine та #worldcleanupday. Зібране сміття потрібно донести до найближчого сміттєвого баку чи пункту прийому вторинної сировини.

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Фото: ЛМР