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У Львові розпочалась наймасштабніша екоподія осені «World Cleanup Day»

Ольга Денисяка

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19 вересня, у Львові відбувається Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day», який з 2015 року проводить Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. 

Парк «Цитадель» є центральною локацією «World Cleanup Day». Тут також проводитимуть майстер-класи по сортуванню сміття, розігруватимуть подарунки тощо. Окрім центральної, акція має ще близько 13 локацій: 

  • вул. Перфецького (зелені насадження між АЗС «Укрнафта») 
  • вул. Кульпарківська, 99Б 
  • Замарстинівський парк 
  • вул. Перфецького, 2 
  • Скнилівський парк 
  • вул. Городоцька, 83 (цирк) 
  • Брюховецький ліс 
  • Сихівський лісопарк (вхід з боку Чукаріна) 
  • Погулянка (винзавод) 
  • Озеро на Панча 
  • вул. Суботівська, 12 
  • Лиса Гора 
  • Піскові озера (вул. Гординських). 

Додамо, що гасло цьогорічної акції – «Побачив? Прибери». Ним організатори закликають долучатись до прибирання вже сьогодні. Для цього потрібно обрати засмічене місце, сфотографувати його до та після прибирання та виставити світлини у соцмережах з хештегами #letsdoitukraine та #worldcleanupday. Зібране сміття потрібно донести до найближчого сміттєвого баку чи пункту прийому вторинної сировини. 

 

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Фото: ЛМР

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