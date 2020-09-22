Президент підписав закон, який посилює відповідальність за викрадення авто

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі глави держави.

Мова йде про ЗУ «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом» № 875-IX, який Верховна Рада ухвалила третього вересня 2020 року.

Згідно зі змінами, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу – такі дії караються обмеженням волі від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.

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Також встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого за незаконне заволодіння автівкою з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Такі самі дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.