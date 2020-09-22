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Минулої доби в Україні зафіксовано рекорд щодо кількості одужалих від COVID-19

Ольга Денисяка

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Минулої доби в Україні одужало від коронавірусної хвороби COVID-19 1 717 пацієнтів, що є рекордом щодо кількості одужалих за одну добу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

 

«За минулу добу в Україні захворіло (на коронавірусну хворобу COVID-19 – ред.) 2 884 особи…було госпіталізовано 504 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 59 летальних випадків. Одужало 1 717 пацієнтів і це своєрідний рекорд щодо кількості одужалих за одну добу», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 22 вересня, в Україні підтвердили 181 237 випадки COVID-19. За минулу добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 2 884 людям.

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