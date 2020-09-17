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Найкращі книги Форуму видавців-2020: список

Соломія Головіна

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У Львові 17 вересня  в рамках конкурсу «BookForum Best Book Award-2020» визначили найкращі книги головного культурного фестивалю країни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Форуму видавців.

 

Цього року за відзнаку змагалось понад 400 книжок від 72 видавництв. І за недавньою традицією книжки оцінювали журі у трьох містах – Львові, Києві і Харкові.

Гран-прі  – «Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута» (Видавець Олександр Савчук, Харків) – за перше повне видання видатної пам’ятки української графіки у досконалому мистецькому оформленні та поліграфічному виконанні.

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Класична українська література – «Апокриф» Лесі Українки / «Чотири розмови про Лесю Українку» Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко (видавництво «Комора», Київ) – за потужність сенсів та гармонійну цілісність візуального виконання.

Сучасна українська проза – Яніна Соколова, Ольга Купріян. «Я, Ніна» (видавництво «Книголав», Київ) –  за відверто розказану історію життя і боротьби з хворобою, сміливість порушити табуйовані дотепер теми та майстерну оповідь.

Сучасна українська поезія – Олена Герасим’юк. «Тюремна пісня» (видавництво «Люта Справа», Київ) – за поетичну неординарність.

Класична іноземна література в українському перекладі –  Сапфо, Миртіда, Телесілла та інші. «Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії» (видавництво «Астролябія», Львів) –  за гармонійне поєднання високої поезії з високою видавничою культурою.

Сучасна іноземна література в українському перекладі –  Ден Сіммонс. «Терор» (видавництво Жупанського, Київ) –  за розширення читацьких обріїв.

Non-fiction – «Антологія української кінокритики 1920-х у трьох томах» (Довженко-Центр : Dovzhenko Centre, Київ) – за актуалізацію спадщини українського кіно 1920-х.

Біографія –  Дмитро Горбачов. «Лицарі голодного Ренесансу» (видавництво «Дух і Літера», Київ) – за ґрунтовне портретування та популяризацію творців українського авангарду.

Історія –  Сергій Плохій. «Забуті покидьки східного фронту» (Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків) – за новаторство у представленні історичних студій.

Література для дітей від 0 до 5 –  Наталка Малетич. «Привид, який не міг заснути» («Видавництво Старого Лева», Львів) – за тонке розуміння запитів найменших, а отже, найвимогливіших читачів.

Література для дітей від 6 до 8 – Оксана Драчковська. «Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама» (дитяче арт-видавництво «Чорні вівці», Чернівці) –  за делікатне висвітлення непростої теми, що завдяки мистецькій формі досягає дитячої свідомості та виховує людяність.

Література для дітей від 9 до 12 –  Олег Гавріш. «Казки баби Гавришихи» (видавництво «Час майстрів», Київ) –  за прищеплення любові до справжньої книги, яку з цікавістю читаєш, з насолодою розглядаєш і з приємністю гортаєш.

Література для підлітків і YA –  Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. «Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи» (видавництво «Портал», Київ) –  за чесну і вражаючу розповідь про Чорнобильську катастрофу для підліткової читацької аудиторії.

Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці –  Олег Сенцов. «Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки» («Видавництво Старого Лева», Львів) –  за збереження критичного мислення і ціннісних орієнтирів в екстремальних умовах та за вміння по-різному й переконливо транслювати в книгах особистий досвід.

Візуальна книга –  «ВУФКУ. Lost&Found» (Довженко-Центр : Dovzhenko Centre, Київ) –  за копітку працю та візуалізацію українських кіноджерел.

Комікси та графічні романи –  Ярко Філевич. «Колоніст. Бути людиною» («UA Comix», Львів) –  за добрий гумор і здоровий глузд у коміксотворенні.

Наукова література –  Максим Стріха. «Український переклад і перекладачі: між літературою і націєтворенням» (видавництво «Дух і Літера», Київ) –  за системний та концептуальний виклад історії українського перекладу в особистостях, епохах і дискурсах.

Професійна література – не присуджена! Не знайшлося жодної книжки, що б відповідала всім критеріям висококультурного видання.

Як відомо, 27 Львівський міжнародний BookForum стартував 16 вересня. Цьогоріч фестиваль вперше за 27 років відбувається в онлайн-форматі.

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