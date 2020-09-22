Двоє хворих на COVID-19 наклали на себе руки у київській лікарні

У Київській міській клінічній лікарні №4, яка приймає хворих на коронавірус, двоє чоловіків покінчили життя самогубством. 21 та 22 вересня вони обидва вистрибнули з вікна другого поверху. В обидвох був коронавірус. Про самогубство Громадському повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, попередня версія слідства – самогубство. За цими фактами порушили кримінальні провадження. Наразі правоохоронці шукають свідків та встановлюються обставини події.

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Заступник головного лікаря з медичних питань Георгій Аксютін зазначив, що обидва чоловіки перебували в одному відділенні та лікувалися від COVID-19.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 22 вересня, в Україні підтвердили 181 237 випадки COVID-19.