30-річного львів’янина, котрий вбив родича своєї співмешканки, відправили за ґрати

Суд відправив за ґрати на 8 років 30-річного львів’янина, котрий вбив родича своєї співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про випадок, який трапився в червні цього року в селі Лисиничі. Зокрема, 30-річний львів’янин, який тимчасово проживав у Лисиничах разом зі своєю 27-річною співмешканкою, побив до смерті її 67-річного дядька.

Встановлено, між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого молодший, скористався фізичною перевагою і тим, що суперник був напідпитку та вдарив його у плече. Потерпілий упав, а зловмисник продовжував наносити удари руками та ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Реклама партнерів

Так, дії лиходія кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Найближчі 8 років він проведе за ґратами.