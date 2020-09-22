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30-річного львів’янина, котрий вбив родича своєї співмешканки, відправили за ґрати

Вероніка Рой

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Суд відправив за ґрати на 8 років 30-річного львів’янина, котрий вбив родича своєї співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Ідеться про випадок, який трапився в червні цього року в селі Лисиничі. Зокрема,  30-річний львів’янин, який тимчасово проживав у Лисиничах разом зі своєю 27-річною співмешканкою, побив до смерті її 67-річного дядька.

Встановлено, між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого молодший, скористався фізичною перевагою і тим, що суперник був напідпитку та вдарив його у плече. Потерпілий упав, а зловмисник продовжував наносити удари руками та ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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Так, дії лиходія кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Найближчі 8 років він проведе за ґратами.

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