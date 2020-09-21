Зеленський підписав указ щодо протидії домашньому насильству

Президент Володимир Зеленський заявив, що домашнє насильство в час пандемії COVID-19 є однією з найбільших проблем. Він підписав указ про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства, пише УП.

«В умовах пандемії COVID-19 проблемою номер два після самого вірусу стало наростання домашнього насильства. Як приклад, тільки за перші пів року поліція отримала майже вдвічі більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у минулому півріччі», – зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що це може бути пов’язане із коронакризою.

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«Як сказав Президент України, за перші 6 місяців 2020 року в Україні зафіксовано понад 96 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Це удвічі більше, ніж за першу половину минулого року. Це пов’язане, в тому числі, із наслідками ось цієї ковідівської кризи, коли люди були вдома і ця проблема домашнього насильства проявилася надзвичайно сильно», – розповів Шмигаль.

Зеленський нагадав, що в Україні домашнє насильство «криміналізоване, але потрібні механізми для реалізації законів і система доступних послуг до постраждалих в регіонах України».

«Проєкт указу спрямований на системну розбудову мережі реагування на насильство, він втілює базові принципи захисту прав та інтересів постраждалих осіб», – додав Зеленський.

Зазначимо, що у Львові працює Мобільна бригада, яка надає безкоштовну допомогу людям, які постраждали від домашнього насильства. Гаряча лінія Мобільної бригади: 0−800−307−305 (усі дзвінки безкоштовні).

Також із кінця 2019 року у Львові діють мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству. Водночас на вул. Личаківській планують відкрити центр для постраждалих від домашнього насильства.