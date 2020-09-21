ОСТАННІ НОВИНИ

Відбилася тортом і сумкою. Патрульні затримали хлопця, який напав на жінку

Соломія Головіна

|

У Львові патрульні затримали 18-річного зловмисника, який напав на 26-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Зазначається, що 21 вересня близько 4 год. ранку мешканка Одеси, яка на кілька днів приїхала до Львова, поверталася з весілля. Вийшовши з автомобіля на вулиці Хуторівка, жінка помітила невідомого, який приховує обличчя і йде за нею.

«Заявниця пришвидшила ходу і вдала, що розмовляє по телефону. Однак, 18-річного юнака це не зупинило і він напав на 26-річну жінку. Зі слів потерпілої, невідомий почав вчиняти дії з метою скоїти насильство. Вона почала відбиватися сумкою та тортом, відтак, їй вдалося втекти і потрапити в помешкання, в якому вона тимчасово проживає», – зазначили у пресслужбі патрульної поліції.

Реклама партнерів

Потерпіла одразу зателефонувала на лінію «102». Патрульні 3 батальйону почали обстежувати прилеглі території і в сквері на вулиці Стрийській виявили згадану особу.

Ним виявився львів’янин, який на даний час є підсудним за скоєння іншого злочину і раніше проходив по крадіжкам та грабежам. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. Потерпіла написала заяву.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...