Відбилася тортом і сумкою. Патрульні затримали хлопця, який напав на жінку

У Львові патрульні затримали 18-річного зловмисника, який напав на 26-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Зазначається, що 21 вересня близько 4 год. ранку мешканка Одеси, яка на кілька днів приїхала до Львова, поверталася з весілля. Вийшовши з автомобіля на вулиці Хуторівка, жінка помітила невідомого, який приховує обличчя і йде за нею.

«Заявниця пришвидшила ходу і вдала, що розмовляє по телефону. Однак, 18-річного юнака це не зупинило і він напав на 26-річну жінку. Зі слів потерпілої, невідомий почав вчиняти дії з метою скоїти насильство. Вона почала відбиватися сумкою та тортом, відтак, їй вдалося втекти і потрапити в помешкання, в якому вона тимчасово проживає», – зазначили у пресслужбі патрульної поліції.

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Потерпіла одразу зателефонувала на лінію «102». Патрульні 3 батальйону почали обстежувати прилеглі території і в сквері на вулиці Стрийській виявили згадану особу.

Ним виявився львів’янин, який на даний час є підсудним за скоєння іншого злочину і раніше проходив по крадіжкам та грабежам. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. Потерпіла написала заяву.