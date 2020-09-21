У Львові викрили двох «закладчиків» наркотиків

Правоохоронці викрили двох «закладчиків», причетних до розповсюдження канабісу у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці Львівщини закликають мешканців долучатись до спільноти https://t.me/drughunterslviv123 у месенджері Telegram, створеній з метою протидії розповсюдженню наркотичних та психотропних засобів, виявлення зловмисників, причетних до вчинення таких кримінальних правопорушень.

Так, 20 вересня у період від 14:00 до 15:00 год. під час перевірки інформації, яку небайдужі громадяни надали у спільноту https://t.me/drughunterslviv123 у месенджері Telegram, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Львівщини викрили двох зловмисників, причетних до розповсюдження наркотичних засобів на території Львова.

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У Залізничному районі правоохоронці викрили 21-річного мешканця одного з селищ Пустомитівського району, у Личаківському – жительку Київської області віком 20 років. У чоловіка вилучено близько 200 грамів, а у жінки – близько 800 грамів речовини, схожої на наркотичний засіб «канабіс», а також фасувальні пакети, стрічки, електронні ваги. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Попередньо встановлено, що зловмисники отримували наркотичні засоби, фасували їх і, використовуючи мережу Інтернет, робили «закладки» на території Львова.

За фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. За це загрожує до 5 років обмеження волі. Досудове розслідування триває.