На Яворівщині згоріло пів гектара сухостою

20 вересня у Яворівському районі спалахнули дві пожежі сухої трави. Вогонь знищив 0,6 гектара сухостою. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 0 15:53 год. рятувальникам повідомили про пожежу в селі Мальчиці Яворівського району. . Вогнем знищено суху траву на площі 2500 кв.м. Пожежу локалізовано о 18:09 та о 18:29 повністю ліквідовано.

Цього ж дня о 16:09 год. надійшло повідомлення про пожежу в с. Терновиця Яворівського району на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на площі 3500 кв.м. Пожежу локалізовано о 16:35 та повністю ліквідовано о 16:48.

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До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 8 чоловік особового складу.