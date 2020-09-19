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Суд арештував підозрюваного в нападі на Балуха без права на заставу

Ольга Денисяка

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Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Про це у Facebook написала речниця столичної прокуратури Надія Максимець, передає Львівський портал. 

 

«У суботу, 19 вересня, за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою», — написала Максимець. 

З її слів, підозрюваний — 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину та відмовився від адвоката. За його словами конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті. 

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Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Як пише УНН, напередодні, поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень Володимирові Балуху.

За інформацією столичної прокуратури, це 32-річний мешканець Київської області. Як встановило слідство, між потерпілим та підозрюваним виник словесний конфлікт. Чоловік наніс Володимиру Балуху удар ногою в спину, внаслідок чого останній впав на бетонне покриття пішохідної доріжки, вдарившись при цьому головою.

У пресслужбі Нацполіції наголосили, що «зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу». Внаслідок вищевказаних дій Балух отримав тяжкі травми та вранці був госпіталізований до лікарні. 

Як повідомляв Львівський портал, 8 вересня у Києві невідомі побили Володимира Балуха. Його госпіталізували зі зони відпочинку «Гідропарк». У нього виявили відсутність мобільного телефона та банківської картки.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35». Відтак в Україну повернулися  Олег Сенцов, 24 українські моряки, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов.

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